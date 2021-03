Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este de-a dreptul șocata dupa incidentul care s-a petrecut chiar in platoul emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea tv a fost atacata cu un pietroi de o femeie goala. Ea a reușit sa intre pana in platou și a vrut sa o loveasca pe Mirela Vaida, care a inceput sa țipe și s-a ferit imediat.…

