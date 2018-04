Stiri pe aceeasi tema

- Indragita vedeta Antena 1, Mirela Vaida, pe care telespectatorii o vad in direct, fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” a trecut prin momente de cosmar.

- Samantha Markle și-a ieșit din minți, dupa ce a descoperit ca nu se numara printr invitații de la nunta regala, care va avea loc luna viitoare la Castelul Windsor, care este este cel mai mare și cel mai vechi castel locuit din lume Sora vitrega a lui Meghan Markle a scris pe o rețea de […] The post…

- Chiar in preajma Pastelui, prezentatoarea de la Antena 1 vine cu o surpriza de proportii. Artista va interpreta rolul „Donnei” in musicalul „Mamma Mia”, primul musical de pe Broadway produs in Romania, 100% independent, ce va avea premiera in luna mai, la Sala Palatului. Mirela a primit cu mare bucurie…

- Brigitte Nastase continua șirul dezvaluirilor-bomba! Dupa ce ieri a spus cine este, de fapt, amanta de 24 de ani a soțului ei, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit ca s-a imbolnavit din cauza relațiilor extaconjugale ale lui Ilie Nastase. Bruneta a spus ca iși dorește sa fie iubita și respectata…

- Fata de suflet a Marianei de la Exatlon este o sportiva extraordinara. Fata este campioana la atletism, are peste 200 de medalii, dar nu are o casa și traiește din pensia de 600 de lei pe luna a mamei sale bolnave. Alexandra și mama ei duc o viața foarte grea și se descurca cum pot, […] The post Durere…

- Situație tensionata intre Mirela Vaida și Daniel Buzdugan, cele doua vedete care cutreiera Bucovina, la „Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase și talente autentice. Cei doi au misiunea de a descoperi cat mai multe fete mandre, dar și locuitori talentați pe care sa-i convinga sa se prezinte la preselecțiile…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- O adolescenta de 19 ani a povestit cum a inceput cosmarul vietii sale, cand a observat ca incepea sa cheleasca, iar treptat a ajuns sa isi piarda toata podoaba capilara. Lucy Brown, din Bury St. Edmonds, a aflat ca sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Iata cum incepe drama…