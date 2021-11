Stiri pe aceeasi tema

- Vestea tragica despre moartea lui Petrica Mațu Stoian a șocat pe toata lumea. Artiștii sunt indurerați de pierderea cantarețului de muzica populara. Maria Constantin a postat un mesaj dureros pe rețelele de socializare cu privirea la moartea subita a interpretului.

- Vestea morții lui Petrica Mațu Stoian a ajuns, așa cum era de așteptat, și la urechile Niculei Stoican. Cei doi mari artiști au fost foarte buni prieteni și ani de zile au fost parteneri de scena, iar acum, interpreta de muzica populara spune ca nu-și poate reveni din șoc.

- Vestea ca Petrica Mațu Stoian a decedat a venit ca un trasnet pentru intreaga țara, caci de-a lungul carierei sale artistice, interpretul de muzica populara s-a facut extrem de placut in randul romanilor. Insa acum venim cu detalii despre moartea subita a vedetei chiar de la directorul Spitalului de…

- Dani Prințul Banatului a trecut in ultima perioada prin momente greu de descris, asta dupa ce in doi ani și-a pierdut ambii parinți. Celebrul manelist a fost impietrit de durere, astfel ca și in aceste momente vorbește cu ochii in lacrimi despre cele mai importante persoane din viața lui. Ei bine, daca…

- Letiția Moisescu a surprins o țara intreaga cand a anunțat ca este insarcinata cu gemeni, la doar cateva luni dupa ce a adus pe lume primul ei copil, o fetița. In primavara acestui an, interpreta a nascut doi baieței, pe care i-a și botezat de curand, iar acum a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena…

- Vestea ca un pacient in viața a fost declarat mort de catre medicii din Spitalul Județean Craiova a cutremurat o țara intreaga, mai cu seama ca, erorile din spitale au atins cote maxime. Acesta este cazul unei familii din Gorj, care a fost anunțata ca ruda sa a murit. La scurt timp dupa trauma traita,…

- Andreea Mantea a povestit cu ochii in lacrimi despre cele mai grele momente din viața sa, iar unul dintre cele mai dificile a fost momentul cand a nascut. Ea a marturisit ca nu a fost alaturi de ea nimeni, ci doar ea cu fiul ei abia venit pe lume.

- Siti Sarah Raisuddin, insarcinata in opt luni, a fost pusa in coma indusa pentru ca bebelușul ei sa poata fi adus pe lume prin intervenție chirurgicala, deoarece avea un nivel scazut de oxigen.Copilul a fost salvat, deși nu a apucat sa il țina in brațe. Soțul ei a spus ca a avut un ultim apel video…