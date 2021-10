In fiecare zi, de luni pana vineri, de la orele 16:30, Mirela Vaida ii așteapta pe telespectatori cu cele mai noi și in voga subiecte. Ei bine, fanii emisiunii au remarcat imediat schimbarile de look la care a recurs in ultima perioada prezentatoarea emisiunii Acces Direct. Mirela Vaida a postat și un mesaj in acest sens, pe contul sau oficial de Instagram!