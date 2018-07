Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Iliescu are o poveste impresionanta de viata, cu multe urcusuri si coborasuri si va vorbi despre ea astazi, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida, la Antena 1.

- Paula Chirila și-a inclus fostul soț in planurile de vacanța, de dragul fetiței pe care o au impreuna. Actrița și Marius Aciu au divorțat, dar au pastrat o relație buna, mai ales ca amandoi sunt preocupați ca fiicei lor, Carla, sa ii fie bine. Paula Chirila este foarte atașata de familia ei, prin urmare,…

- Momentul in care Gabriela Cristea a pierdut o sarcina a fost cel mai dureros lucru pentru ea. Prezentatoarea TV și-a adus aminte de momentul care i-a rupt sufletul in doua. Invitata la Interviurile VIVA! , Gabriela Cristea a povestit despre momentul dureros din viata sa, atunci cand a pierdut o sarcina.…

- ISU Constanta transmite pe pagina de Facebook un mesaj prin care ii avertizeaza pe dornicii de distractie in valurile marii de riscurile la care se supun. Sase persoane si au pierdut viata de la inceputul lunii mai in apele Marii Negre si alte doua au disparut in lacuri. "Fiti responsabili pentru vietile…

- Știa ca soția sa nu intra niciodata pe Facebook, așa ca barbatul a vrut sa faca o marturisire incredibila, care i-a lasat pe toți fara cuvinte. Jason Hewlett a povestit pe rețeaua de socializare cum a fost atras de o femeie la cumparaturi și chiar il invidia pe partenerul de viața al femeii, apoi a…

- Mirela Vaida, despre viața alaturi de cei doi copii ai sai, Clara și Vladimir. Prezentatoarea tv a vorbit la Antena Stars despre cum reușește sa se imparta intre viața de familie și cariera. Vedeta este mandra de fetița și baiețelul ei. “Toti copiii au o energie, este foarte greu cu doi copii mici care…

- Începând cu ziua de astazi, postul de televiziune unionist, 10TV, își suspenda activitatea pe o perioada nedeterminata. Anunțul a fost facut pe Facebook de Alina Panico, prezentatoarea buletinului de știri al instituției. Mai jos puteți citi mesajul integral postat…