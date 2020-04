Stiri pe aceeasi tema

- Marea sarbatoare a Invierii lui Cristos ii gasește pe oameni mortificați, indurerați ca nu pot sa mearga la biserica sa ia lumina, dar perioada asta de grea incercare ne marește credința și ne face, prin responsabilitate, sa trecem peste pandemie, spune preotul Francisc Dobos, purtator de cuvant al…

- Locuitorii orașului Cluj-Napoca vor fi supravegheați de autoritați cu dronele pentru a verifica daca respecta masurile de izolare. Acesta este primul oraș din Romania care implementeaza o astfel de masura.

- Zeci de forte de ordine au luat cu asalt judetul Ialomita vineri, 3 aprilie, pentru asigurarea ordinii publice in localitatea Barbulesti si la Tandarei, unde oamenii nu respecta izolarea la domiciliu. Autoritatile locale sunt depasite de situatie si au propus ieri carantinarea zonei pentru ca numarul…

- "Gatesc foarte des in ultima perioada pentru ca imi cer copiii. Inainte, cand nu stateam acasa, iar ei erau la gradinița, n-aveam decat grija unui mic dejun pe care-l faceam imediat și, eventual, seara, la 8, cand ajungeam eu, copiii mai mancau ceva așa, de noapte buna. De data asta lucrurile…

- O femeie din București a mers la Poliție și și-a reclamat fiica și pe iubitul acesteia, intorși din Franța, ca nu respecta izolarea la domiciliu. Procurorii au deschis dosar penal pe numele celor doi. Potrivit unui comunicat al Parchetului Judecatoriei Sectorului 2, o femeie a mers, joi, la Secția 7…

- Ziarul Unirea Situație INEDITA in București: O femeie și-a reclamat fiica venita din Franța ca nu respecta izolarea Situație INEDITA in București unde o femeie și-a reclamat fiica și pe iubitul acesteia, veniți din Franța, ca nu respecta izolarea la domiciliul. Dosarul este instrumentat de Parchetul…

- Mai in gluma, mai in serios, prezentatoarea TV a marturisit ca nu se stie daca va ramane insarcinata, probabilitatea este destul de mare avand in vedere situatia actuala. Citeste si: Mirela Vaida, goala in cada: "Soacra-mea a facut-o. Normal ca am pus-o pe Facebook" "Cu izolarea asta…