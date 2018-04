Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Prezentatoarea tv a marturisit in cadrul unui interviu, ca este pregatita sa devina din nou mama. Chiar daca are 36 de ani și doi copii suprebi, Mirela Vaida are planuri mari. Vedeta recunoaște pentru prima oara ca vrea al treilea copil.…

- Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau. Prezentatoarea de la Pro TV se afla in cea de-a cincea luna de sarcina. Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV , este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastra. Vedeta…

- Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou insarcinata cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales ca iși dorea foarte mult sa aiba o familie cu trei copii. „Al treilea copil este pe drum, sunt insarcinata in cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerabdatori…

- Nici nu l-a nascut pe cel de-al doilea bebeluș al cuplului, ca se și gandește la conceperea celui de-al treilea copi. Insarcinata in ultimul trimestru, modelul Chrissy Teigen a dezvaluit ca vrea ca bebeblușul numarul trei sa vina cat mai repede in viața ei și a partenerului ei de viața, John Legend.…

- Actrița Diana Dumitrescu a marturisit ca iși dorește mai degraba sa ramana insarcinata și sa aiba un copil decat sa faca nunta. Diana Dumitrescu, care in luna octombrie a anului trecut a impalinit 34 de ani, este indragostita. De altfel, recent, Diana Dumitrescu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie…

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- Delia s-a decis sa devina mamica. Cantareata a asistat la nastere nepotelei ei si, dupa ce a vazut cum decurge totul, a decis sa ramana si ea insarcinata. Mama Deliei, Gina Matache, a dezvaluit in cadrul emisiunii Teo Show ca artista vrea sa devina mamica, asta dupa ce a asistat la nasterea nepoatei.…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…