- Cand nu este gazda emisiunii ”Acces Direct”, Mirela Vaida filmeaza pentru ”Te cunosc de undeva”, acolo unde iși intinde limitele la maximum. In cea mai recenta ediție, vedeta Antena 1 a interpretat una dintre melodiile lui Gwen Stefani, motiv pentru care a fost nevoita sa danseze pe masa, in fața juraților.…

- Dupa cum a spus chiar ea, Mirela Vaida s-a transformat intr-unul dintre cele mai grele persoaneje de la Te cunosc de undeva. Vedeta a intrat in pielea lui Gaby și a interpretat cunoscuta piesa ”El Meneaito”.

- Mirela Vaida face noi declarații, dupa ce procurorii au decis ca nu a fost victima unei tentative de omor. Celebra prezentatoare de la ”Acces Direct”, de pe Antena 1, se teme pentru viața ei și susține ca nu mai are incredere in sistemul romanesc de justitie. Vedeta, dezamagita și indignata de decizia…

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Mirela Vaida a povestit in ce fel nonconformist a fost ceruta in casatorie de catre soțul sau. Cei doi se iubesc de ani buni, insa inceputul relației lor a debutat...la semafor. Iata ce s-a intamplat și cum și-au organizat nunta in doar 40 de minute.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Daca in primele gale ale show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1 Mirela Vaida și-a facut apariția in persoanaje feminine, iata ca ruleta a așteptat pana acum pentru a-i oferi acesteia și primul travesti! Ea a intrat in pielea lui Nikos Vertis și a uimit pe toata lumea.