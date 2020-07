Stiri pe aceeasi tema

- O eleva premianta, care acum este in fruntea ierarhiei in județul Gorj, a suferit un șoc puternic in momentul in care a vazut ca primise nota 6 la proba de Matematica, la Evaluarea Naționala 2020. Copila a avut nevoie de tratament medical urgent. Ce s-a intamplat dupa ce a facut contestație.

- Perioada infernala pentru internaționalul moldovean Catalin Carp! Mijlocașul clubului FC Ufa se pregatește de meciuri din campionatul de fotbal al Rusiei in condiții speciale. Asta pentru ca un coechipier de-al lui a fost diagnosticat cu COVID-19. "Dam testele din 3 din 3 zile.

- O celebra cantareața de la noi trece prin momente deosebit de grele. Aceasta a aflat in urma cu puțin timp ca bunicii sau au fost infectați cu coronavirus, iar acum se lupta cu boala care pana in acel moment la nivel global a luat zeci de mii de vieți!

- Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a avertizat marti ca pandemia de covid-19, boala provocata de noul coronavirus, creste riscurile sanitare asociate episoadelor de canicula, in contextul in care noi recorduri de caldura sunt asteptate sa fie stabilite in emisfera nordica in vara acestui an, relateaza…

- Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a avertizat marti ca pandemia de covid-19, boala provocata de noul coronavirus, creste riscurile sanitare asociate episoadelor de canicula, in contextul in care noi recorduri de caldura sunt asteptate sa fie stabilite in emisfera nordica in vara acestui an, relateaza…

- Ziarul Unirea Nicolae Carnat, despre experiența traita in timpul pandemiei de coronavirus “Așteptarea a devenit istovitoare, e chiar un chin”, spune fotbalistul legitimat la Sepsi Sf. Gheorghe Nicolae Carnat, atacantul in varsta de 22 de ani originar din Mihalț, unul dintre cei mai promitațori tineri…

- Ministrul Sanatații Viorica Dumbraveanu a mulțumit Romaniei pentru ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova. "Priveam șirul camioanelor care veneau din Romania in Republica Moldova și ma coplșeau emotiile, emoții de profund respect si recunoștința, acest gest de

- Sute de romani plecați la munca in Germania se afla in carantina dupa ce au fost depistați pozitiv pentru coronavirus. Potrivit Antena 3, situația lor este cunoscuta, iar o persoana in stare grava a fost salvata.