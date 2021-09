Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica a facut dezvaluirile pe care le aștepta toata Romania. Cel mai tare show de talente X Factor bate la ușa, iar premiera noului sezon va avea loc luni, 6 septembrie, la Antena 1. Celebrul jurat al emisiunii a dezvaluit la Neatza intre cine se va da batalia muzicala din acest an. Ștefan Banica,…

- Cel mai nou sezon al emisiunii Acces Direct revine din 6 septembrie, la Antena 1. Cu cele mai tari subiecte, in exclusivitate, Mirela Vaida le da intalnire telespectatorilor in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:30, la Antena 1.

- Cel mai nou sezon al emisiunii Acces Direct revine din 6 septembrie, la Antena 1. Cu cele mai tari subiecte, in exclusivitate, Mirela Vaida le da intalnire telespectatorilor in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:30, la Antena 1. „Din 6 septembrie revenim cu forte proaspete, intr-un platou…

- Noul sezon al emisiunii Acces Direct incepe cu schimbari. Talk-show-ul difuzat pe Antena 1 va reveni pe micile ecrane incepand cu data de 6 septembrie, cand telespectatorii il vor putea urmari de la ora 16:30 pana la ora 18:00, de luni pana vineri.

- Zilele acestea subiectul principal la „Acces Direct” a fost drama celor doi gemeni decedați. Moderatoarea emisiunii, MIrela Vaida, nu s-a mai putut abține, și a izbugnit in lacrimi. In același timp, Mirela Vaida a criticat-o dur pe mama celor doi, in cadrul emisiunii. In urma informațiilor furnizate…

- Margherita de la Clejani se antreneaza intens pentru cel mai racoritor show al verii! „Splash! Vedete la apa” va avea premiera pe 13 și 14 august, la Antena 1! In ce ipostaza senzuala s-a filmat vedeta, in culisele show-ului?

- Masca ramane obligatorie pentru elevi, in toamna, la inceperea noului an școlar. Ce declara ministrul Sanatații, Ioana Mihaila Masca ramane obligatorie pentru elevi, in toamna, la inceperea noului an școlar. Ce declara ministrul Sanatații, Ioana Mihaila Elevii nu vor scapa de masca de protectie nici…