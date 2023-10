Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Gabriela Firea! Spunem asta, pentru ca fiul cel mare, Tudor, se casatorește civil astazi cu aleasa inimii lui, iar Spynews.ro va prezinta primele imagini de la evenimentul care se anunța a fi unul spectaculos. Iata ce invitați le-au fost alaturi in acest moment important.

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala in familia lui Marcel Ciolacu. Filip Ciolacu și iubita lui s-au casatorit civil. Cei doi sunt de patru ani impreuna, iar sambata au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor.

- Nu mai putin de 3.079 de candidati sustin astazi, 11 septembrie 2023, probele eliminatorii in cadrul concursului de admitere in magistratura si, respectiv, admitere la Institutul National al Magistraturii. Cei peste 3.000 de candidati s au prezentat azi in Capitala, pentru sustinerea probei constand…

- "Gabriela Firea are un sprijin care e consistent in Bucuresti. In mod cert a fost explodat scandalul ca sa ii faca rau lui Firea. Asta nu inseamna ca nu s-a intamplat ce s-a intamplat acolo - batranii au fost exploatati, au fost tinuti in conditii inumane.Am spus si repet: sunt convins ca ea nu a stiut…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca s-a decis suspendarea, pe o perioada limitata, a Gabrielei Firea din functiile de presedinte al PSD Bucuresti si din cea de prim-vicepresedinte al partidului, iar Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a organizatiei din Capitala."Nu exista…

- La protestul de joi organizat de Declic si Coruptia Ucide in Piata Victoriei din Capitala au participat și cunoscuții activiști Rezist Angi Șerban și Marian Ceaușescu. Protestatarii au cerut demisia Gabrielei Firea din functia de ministru al Familiei. Pe pancarte au fost afișate mesaje precum ”Toti…

- Zeci de persoane s-au strans sa protesteze in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii ii cer demisia Gabrielei Firea, in contextul scandalului legat de caminele groazei, chiar de ziua ei. Pe de alta parte, ministrul Familiei, Gabriela Firea, susține ca este victima unei campanii de denigrare impotriva…

- Zeci de persoane s-au strans joi seara, in jurul orei 20.00, in Piața Victoriei din Capitala, la un protest al organizației Declic. Zecile de persoane stranse in fața sediului guvernului au cerut demisia Gabrielei Firea, in contextul scandalului legat de „azilele groazei”. CITESTE SI Claudiu…