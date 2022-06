Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil face ce face și atrage atenția tuturor, mai ales atunci cand iși face simțita prezența pe micile ecrane. Ei bine, nici azi nu a stat departe de dezvaluirile picante din intimitate, așa ca a spus la ce varsta a avut primul sarut, insa ceea ce a șocat este persoana cu care a facut acest gest.…

- Adriana Antoni și frații ei și-au pierdut mama in urma cu mai bine de 17 ani, dar amintirea ei ii aduce impreuna din ce in ce mai des. Indragita cantareața a marturisit ca s-a apropiat mai mult de frații ei dupa moartea mamei, pentru ca a realizat ca trebuie sa-și faca mai mult timp pentru familie.

- Gina Pistol traiește momente unice alaturi de partenerul ei de viața, Smiley, și fiica lor, Josephine. Cu toate acestea, vedeta nu se poate bucura la maximum de viața de familie, din cauza efectelor COVID-19, pe care inca le resimte, la cateva luni de la infectare.

- Mariana Moculescu și-a pus viața pe tava in fața publicului de multe ori, dar a existat o drama din viața ei, chiar de la inceput, despre care nu a vorbit pana acum. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvaluit chinurile prin care a trecut mama ei ca sa o aiba și cat de grei au fost primii ani de viața.

- La inceputul acestui an, Bianca Rus și-a pierdut bunica, de care era foarte apropiata, dar acum a ajuns sa se impace cu gandul. Cantareața a suferit foarte mult și chiar spune ca s-a „suparat” pe batrana, pentru ca a „plecat in neființa”, insa acum a acceptat situația.

- Angelika și Tatiana au fost separate in copilarie din cauza saraciei și a problemelor de familie. Una dintre ele a fost adoptata de o familie din Spania, la varsta de 8 ani, iar cealalta a ramas in grija unei matuși, in Ucraina. Ele s-au regasit in 2019, pe Facebook, dar pandemia le-a impiedicat sa…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar toate gospodinele sunt in cautare de rețete care mai de care mai speciale pentru sarbatoarea cea mai importanta pentru creștinii de peste tot din lume. Mirela Vaida vine cu cantitațile exacte și pașii perfecți pentru un cozonac moldovenesc delicios. Care este secretul…

- Implicarea copiilor in procesul de gatit are multe beneficii. In primul rand, este un mod distractiv de a invața impreuna și de a crea relații. In al doilea rand, pregatirea și servirea mancarii este o modalitate de a crește increderea și de a construi stima de sine de-a lungul vieții și crește șansele…