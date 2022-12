Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai festiva atmosfera o gasești pe site-ul radiorelax.md. Special cu ocazia sarbatorile de iarna, Radio Relax a pregatit o selecție dintre cele mai indragite piese de Craciun. Radio Relax Christmas – radio online pe site-ul radiorelax.md. „Lejeritate, pace și confort. Sarbatorile de Anul Nou transmit…

- Ne apropiem cu pași repezi de ultima luna din an, iar prognoza meteo se pare ca s-a schimbat. Același lucru aflam și despre prognoza meteo actualizata pentru decembrie 2022 in Europa care anunța schimbari. Prognozele privind caderile de zapada pentru iarna 2022/2023 indica o creștere a potențialului…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. SC Servicii Publice SA Iasi (SPI) urmeaza sa monteze in municipiu brazi de diferite dimensiuni in centre de cartiere si locuri publice, dar si brazi mai mici pentru diferite institutii de invatamant. „Am achizitionat in total in jur de 800-900 de…

- Bradul de Craciun care va fi amplasat in centrul vechi al Baii Mari, ca in fiecare an, a fost adus azi. Urmeaza impodobirea acestuia, montarea de luminițe, pentru ca totul sa fie gata pana in data de 30 noiembrie, cand se va da startul unei noi ediții a Targului de Craciun. Ce este de remarcat este…

- Cardurile sociale vor fi alimentate inainte de 20 decembrie: Romanii cu venituri mici iși vor putea cumpara produse pentru sarbatorile de iarna Urmatoarea tranșa a ajutorului de 50 de euro va fi distribuita inainte de Craciun, astfel incat beneficiarii, romanii cu venituri mici, sa iși poata cumpara…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Fuego a marturisitca și-a impodobit bradul. Din ce motiv a inceput indragitul artist sa se pregateasca pentru Craciun din luna noiembrie? Cantarețul are planuri mari pentru sarbatori. Iata ce a dezvaluit.

- Finalul de an este foarte aglomerat pentru Paul Surugiu (46 de ani). Artistul lucreaza foarte intens in aceasta perioada, nu doar pentru concertele pe care le pregateste pentru Craciun, ci si pentru filmarile editiilor speciale de sarbatoare pe care le realizeaza la Televiziunea Romana. Pentru ca ii…

- Mirela Vaida, deranjata de un invitat din emisiunea „Acces Direct”. Deși, de obicei, incearca sa se abțina de la reacții navalnice, se pare ca paharul se mai și umple pentru prezentatoarea de la postul de televiziune Antena 1. Vedeta a rabufnit in direct, dupa ce invitatul sau i-a luat partea unui barbat…