Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, a dat lovitura in audiențe dupa ce a fost atacata in direct. Ratingul emisiunii a explodat in doar cateva minute de la nefericitul incident. Mai exact, conform rapoartelor obținute și consultate de Capital, emisiunea Acces Direct a debutat cu o audiența de aproximativ 5 puncte de rating, insa cu puțin timp inainte de inceputul acesteia, ratingul Antenei 1 era undeva pe la 3,7 puncte pe publicul național. E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține Imediat dupa incidentul nefericit in care Mirela Vaida a fost atacata, care…