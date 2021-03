Stiri pe aceeasi tema

- Jasmina Obradov a reușit sa-l faca pe chef Catalin Scarlatescu sa ramana fara cuvinte in timpul emisiunii Chefi la cuțite. Focoasa domnișoara a patruns in studio, iar juratul a ramas pe loc cucerit. De unde o știe el pe tanara concurenta

- Marți seara, Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența și s-a situat in topul preferințelor telespectatorilor. Conform Kantar Media, cooking show-ul de la Antena1 a obținut la nivelul publicului comercial ...

- Razvan Babana s-a intors la Chefi la cuțite cu forțe proaspete și este hotarat sa „ii dea pe spate” pe jurați cu un preparat iubit de toți romanii. Tanarul nu a venit cu mana goala, ci le-a pregatit și o surpriza incredibila bucatarilor.

- VIDEO| Cristina Nicola, din Arieșeni, a facut senzație la ”Chefi la cuțite” cu un afrodisiac din Țara Moților. Mancarea ”de aur” a primit 3 cuțite Cristina Nicola din Arieșeni a facut senzație la emisiunea ”Chefi la cuțite” cu un afrodisiac din Țara Moților și mancarea ”de aur”. Concurenta a dezvaluit…

- Show-ul culinar Chefi la cuțite e deschis pentru toata lumea. Pentru marii bucatari, pentru amatori, dar și pentru cantareți celebri, iar astazi Jador a venit insoțit de mama lui și a fost pregatit sa le arate celor trei chefi cum se descurca la cratița. Cu ce preparat i-a uimit.

- Noul sezon ”Chefi la cuțite” a debutat cu o surpriza de proporții! Prima ediție a show-ului nu a mai avut trei jurați, ci patru, celor trei bucatari celebri alaturandu-se chef Orlando Zaharia. Chefi la cuțite, surpriza de proporții in prima ediție a sezonului 9. Chef Orlando a venit la masa juriului…

- Astazi este o zi de sarbatoare in familia Chefi la cuțite! Cea care a facut anunțul a fost chiar una dintre cele mai indragite foste concurente din cadrul competiției: Claudia Radu! Iata ce veste le-a impartașit tanara fanilor de pe rețelele de socializare!

- Claudia Radu, semifinalista de la ”Chefi la cuțite”, cea care a facut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, este de nerecunoscut acum. Concurenta merge la sala, are ambiție și este pregatita sa scape de kilogramele in plus.