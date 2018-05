"Lumea showbiz-ului te invața, de multe ori, sa vinzi iluzii și rețete ale fericirii ambalate in decoruri de televiziune grandioase, luminoase, pline de zambete și fețe abundent și strident machiate. In spatele camerelor de filmat, dramele sunt aceleași. Astazi, un coleg de breasla are nevoie de ajutor. Daniel Pitei, producator TV al multor emisiuni de succes (”Burlacul”, ”Insula Iubirii”), se zbate intre viața și moarte. Metastaze multiple la inima și plamani. Colegi de redacție și vedete s-au mobilizat imediat.”, a scris Mirela Vaida.



Daniel Pitei are nevoie de suport financiar…