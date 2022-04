Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Iordanescu duce o viața de invidiat, dar este foarte atent la bani, chiar și atunci cand vine vorba de aspectul lui fizic. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Fostul senator are mare grija sa nu cheltuie niciun leu in plus și lasa fițele la o parte,…

- Mirel Radoi a avut grija sa iși aleaga foarte bine prietenii! Nu, asta nu o spunem doar noi, ci chiar modul in care l-a surprins paparazzii celui mai tare site de știri modene din Romania, SpyNews.ro. Iata cum i-au oferit ajutor amicii sai chiar in plina zi, pe o strada din București!

- Cand ești Mirel Radoi iți permiți orice, chiar sa incalci și regulile de circulație in trafic. Paparazzii Spynews. ro, site numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului selecționer și l-au prins in fapt. Iata cum a fost surprins antrenorul!

- Bianca Dragușanu este o mamica grijulie și responsabila, iar atunci cand are timp liber il petrece in compania fiicei sale, Sofia. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini de senzație cu cele doua la un restaurant de lux din Capitala.

- O vedeta cunoscuta din Romania a marturisit ca vrea sa devina mama pentru a doua oara. O celebra cantareața și-a deschis sufletul in fața fanilor și a povestit ca a deschis acest subiect cu fiica ei. Micuța i-a spus ca ar prefera sa aiba o surioara. Ce spune femeia despre provocarile din viața de mamica…

- Cu toții știm cat de talentat și responsabil este Dan Bittman cand vine vorba de muzica, dar in trafic, artistul nu mai ține cont de nimic pentru a ajunge la destinație. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au prins in fapt! Ce greșeala a facut cantarețul.

- Corneluș Dinu este un tata responsabil, dar și un soț grijuliu. Afaceristul a petrecut momente prețioase alaturi de soția lui, Alexandra și fiica lui, la un restaurant de lux din Capitala. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de știri au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație cu…

- Edi Iordanescu a oferit primele declarații dupa ce a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal. În conferința de presa în care a fost prezentat, tehnicianul a afirmat ca se simte extrem de pregatit sa îi antreneze pe tricolori, a vorbit despre relația…