Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Stoica nu are fițe de vedeta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fiica lui Mihai Stoica in timp ce a ieșit la o cafenea din București, intr-o companie extrem de placuta. Imaginile dovedesc ca fiica fostului fotbalist e sociabila și fara…

- Avem primele imagini cu Adrian Enache dupa ce s-a aflat ca va deveni bunic. Fiica cantarețului, Diana Enache, in varsta de 26 de ani, va deveni mamica pentru prima data. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins fotografii…

- Adrian Cristea este un tata implicat și a mers la festivitatea de terminare a anului școlar. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro l-au vazut pe fostul fotbalist la școala. Iata ce imagini au fost surprinse cu „prințul”.

- Dupa ce Cancan.ro a anunțat vestea bomba ca Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, ar fi insarcinata, reporterii Spynews.ro au obținut și prima reacției a tinerei! Ce spune cantareața despre sarcina și copil și cum comenteaza imaginile aparute in presa!

- Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu s-au desparțit la scurt timp dupa ce au devenit parinții unei fetițe. Artista a dezvaluit recent ca fiica ei, Sienna, nu știe despre ruptura dintre vedeta și fostul iubit. Sienna a plecat din Romania spre America inainte ca mezina familiei sa vina pe lume. „Nu am…

- Am ramas, dupa ce am inchis o discuție telefonica de urari cu un bun prieten, pe ganduri. Dupa ce ne-am sorcovit reciproc de Paști, cu o intarziere ingaduita intre prieteni, el mi-a povestit cate ceva despre viața, despre inadvertențe de destin, despre recunoștința. Am un coleg, zice, om ajuns, care…

- Dupa divorțul de Elena Basescu, Bogdan Ionescu și-a gasit liniștea alaturi de Sheila, cea care i-a daruit o fetița. De curand, Syda a fost surprins impreuna cu fiica sa și se pare ca este un tata model. Imaginile cu cei doi sunt graitoare.

- Avem dovada ca Ionuț Dolanescu nu se gandește doar la el, ci este foarte atent la toți cei dragi lui. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondende din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins pe acesta in ipostaze rare. Cantarețul de muzica populara a fost…