- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei U21, a vorbit, joi, despre situația existenta intre CSA și FCSB, susținand ca, pentru el, Steaua este echipa din Liga 1, potrivit Mediafax.Citește și: Noul ministru de Interne a calcat pe bec, din prima zi: sindicaliștii din Poliție il taxeaza Mirel…

- Mirel Radoi a vorbit despre scandalul dintre CSA și FCSB și spune ca, pentru el, Steaua adevarata e cea din Liga 1, condusa de nașul sau Gigi Becali. „Pentru mine lucrurile sunt simple. Steaua e cea din Liga 1. Justiția din Romania s-a pronunțat și a spus ca sunt doua Steaua. Cea din Liga 4, CSA, și…

- Gigi Becali este mai linistit o data cu schimbarea numelui echipei din Steaua in FCSB, deoarece asta a dus la scindarea suporterilor, iar presiunea din exterior este astfel mai mica. "Gigi mi-a spus ca l-a ajutat Dumnezeu sa nu se mai numeasca Steaua. 'Daca ar fi continuat sa fie Steaua și…

- Gigi Becali s-a simtit inselat de finul sau, Mirel Radoi, selectionerul de la U21, care l-ar fi sfatuit pe Alex Pascanu sa o aleaga CFR Cluj. Cristi Manea a semnat cu FCSB si devine cel mai bine platit fotbalist din LIGA 1 "Pascanu a fost trimis la CFR de altcineva... Nu spun cine.…

- Luni, 2 septembrie, la Arena Naționala, a fost semnat parteneriatul dintre Federația Romana și Ursus Breweries. La eveniment au participat Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, Cosmin Contra, selecționerul primei reprezentative, Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21, și Dragoș…

- Selectionerul nationalei U21, Mirel Radoi, nu este de acord cu transferul lui Cristian Manea in Romania. Fotbalistul urmeaza sa fie prezentat oficial ca noul fotbalist al FCSB, conform anuntului facut de Gigi Becali, luni dimineata, 2 septembrie, anunța MEDIAFAX.Dupa o perioada in care viitorul…

- Selecționerul U21 Mirel Radoi (38 de ani) a vorbit despre situația in care a ajuns FCSB, fiind etapa trecuta pe ultimul loc in Liga 1 și spune ca Gigi Becali nu mai poate fi schimbat in ceea ce privește implicarea sa la echipa. Naționala U21 a Romaniei va disputa un meci amical impotriva reprezentativei…

- Unul din cei mai titrați antrenori de fotbal din istoria Romania, Mircea Lucescu (74 de ani), liber de contract in prezent, a intrat joi in vestiarul echipei FCSB, inainte ca vicecampioana Romaniei sa joace meciul cu Mlada Boleslav, din turul 3 preliminar al Europa League, scor 0-0. Gestul lui Lucescu…