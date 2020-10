Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Austriei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor la fotbal. Romania a suferit a treia infrangere consecutiva, in urma golului marcat…

- Reprezentativa Romaniei este la egalitate cu Austria, scor 0-0, la oauza meciului de la Ploiesti contand pentru etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Natiunilor, anunța news.ro.Tricolorii au avut trei ocazii de a inscrie spre finalul primei reprize. Citește și: Gabriela Firea…

- Romania – Austria, in etapa a patra din Liga Națiunilor, este o partida foarte importanta pentru „tricolori” și Mirel Radoi. Dupa doua eșecuri suferite saptamana trecuta, 1-2 in Islanda și 0-4 in Norvegia, echipa naționala are nevoie de un rezultat bun. Se va juca la Ploiești, iar o eventuala victorie…

- Ilie Dumitrescu a comentat prestația Romaniei din meciurile cu Islanda (1-2) și Norvegia (0-4) și a spus ca selecționerul Mirel Radoi este vinovat pentru organizarea defensiva a „tricolorilor” in cele doua partide. Romania - Austria se joaca miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:45, in etapa #4 din Liga…

- România a aratat rau în ultimele doua meciuri oficiale, tricolorii pierzând atât calificarea la Euro 2020 (1-2 cu Islanda), cât și meciul care a urmat în Liga Națiunilor (0-4 cu Norvegia). Selecționerul Mirel Radoi a discutat despre urmatorul duel, cel cu Austria,…

- Dupa ce naționala de fotbal a Romaniei a fost umilita la Oslo, 0-4 cu Norvegia, in Liga Națiunilor, Gheorghe Hagi, 55 de ani, a rabufnit, in direct la Digi Sport. Marele internațional, fost selecționer, a taxat declarația lui Mirel Radoi, care afirmase ca, pentru meciul de miercuri, contra Austriei,…

- Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, cel care va contine si numele jucatorilor din campionatul intern si care va fi anuntat ulterior. Romania a debutat in Liga Natiunilor la inceputul lunii, disputand doua jocuri, 1-1 cu Irlanda de Nord, acasa, si 3-2 in Austria. Luna…

- Selectionerul Romaniei, Mirel Radoi, a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca rezultatul meciului cu Irlanda de Nord, 1-1, a fost o nedreptate. El spera ca formatia sa sa recupereze punctele in partida de luni, cu Austria. „Au simtit cu totii ca a fost o nedreptate cu Irlanda de Nord.…