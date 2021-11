Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei nu a reușit sa termine pe locul 2, de baraj, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial 2022, iar Mirel Radoi a decis sa nu mai ramana pe banca tehnica. „Aceasta campanie este un eșec personal, pentru ca n-am reușit sa terminam in primele doua locuri. Este ultima mea conferința…

- Vlad Chiricheș, fundașul central al naționalei României, va absenta la meciul tricolorilor de duminica, contra lui Liechtenstein, ultimul din preliminariile Cupei Mondiale Qatar 2022. Jucatorul lui Sassuolo s-a accidentat la copsa stânga. "Selectionerul Mirel Radoi a ales lotul…

- Capitanul echipei nationale a Romaniei , Vlad Chiriches, a declarat ca daca va ajunge la baraj, reprezentativa noastra va avea 50% sanse de calificare la Cupa Mondiala din 2022. Romania va juca pe 11 noiembrie cu Islanda (Stadionul Steaua – Bucuresti, 21:45) si pe 14 noiembrie cu Liechtenstein (Stadion…

- Mijlocasul formatiei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a fost votat de suporterii romani „Tricolorul Lunii“ in octombrie dupa evoluțiile foarte bune la club și la naționala. Fiul marelui Gica Hagi a primit plin de bucurie trofeul și a oferit un amplu interviu site-ului FRF . VEZi VIDEO! Ianis Hagi face parte…

- Naționala de fotbal a României a reușit o urcare de o poziție în clasamentul FIFA. Dupa meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, echipa antrenata de Mirel Radoi se afla pe poziția 41.Tricolorii sunt acum pe locul 41, cu 1.451,76 puncte, grație victoriei cu Armenia…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, și-a anunțat plecarea de la echipa naționala dupa incheierea campaniei de calificare. Chiar daca echipa se califica la baraj, Radoi spune ca nu va mai fi pe banca pentru a disputa meciurile finale. “In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase…

- Romania a invins Armenia, scor 1-0. „Tricolorii” profita și de victoria Germaniei in Macedonia de Nord, scor 3-0, și sunt la mana lor in privința calificarii la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar. Romania - Armenia, totul AICI! Lucrurile incep sa se așeze in grupa J preliminara. Germania…

- Nationala Romaniei a invins formatia Islandei cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Romania a facut un joc bun, in ciuda faptului ca a evoluat intr-o formula remaniata, punand capat unei serii de…