Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, la TVR ca PSD și PNL sunt in continuare rivale, la fel ca echipele de fotbal Steaua și Dinamo, dar ca “in interesul țarii” s-au aliat la guvernare așa cum jucatorii celor doua cluburi colaboreaza la echipa naționala. “Știți marile rivale, Steaua și…

- Președintele Klaus Iohannis a dat, miercuri, un mesaj cu direcțiile pe care ar trebui sa le urmeze viitorul Guvern, mesaj transmis in cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor 2021 – Economia merge inainte”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Președintele a susținut, in mesajul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu i-a…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit GSP.ro. Nu a fost de ajuns insa ca selecțioanta sa prinda barajul de calificare la turneul final. Dupa meci, antrenorul Mirel Radoi…

- Un banner urias ce afiseaza un mesaj puternic de incurajare a vaccinarii anti-Covid a aparut peste noapte pe Bulevardul Magheru din Bucuresti. „Se sufoca. Ne implora. Regreta” sunt cuvintele afisate pe bannerul din centrul Capitalei, aluzie la pacienții de Covid care au nevoie de oxigen, marea majoritate…

- Premierul interimar Florin Citu, a afirmat, sambata, la 6 ani de la incendiul din Colectiv, ca a aprins o lumanare in memoria victimelor, asa cum face an de an, fiind perioada in care isi aduce aminte, inevitabil, de acea noapte in care a fost acolo si prieteni de-ai sai au ajuns la spital. “Durerea…

- Un barbat a fost atacat, duminica, de un urs in afara localitatii Arpasu de Sus, judetul Sibiu. Pompierii, jandarmii si politistii au intervenit in zona cu mai multe echipaje. Autoritațile din Sibiu au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT. “In urma cu putin timp s-a transmis un…

- Premierul Florin Cițu i-a jignit pe romanii care au protestat cu miile, sambata, impotriva noilor restricții și a obligativitații vaccinarii pentru anumite categorii de persoane. ”Un protest cinic in ziua in care aveam cel mai mare numar de persoane vaccinate. Avem un partid pro-european care are un…