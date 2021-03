Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (75 de ani) crede ca Romania se poate califica la Campionatul Mondial din 2022 și are incredere in echipa naționala condusa de Mirel Radoi, chiar daca selecționerul s-ar putea sa lipseasca de pe banca la primul meci cu Macedonia de Nord. Romania face parte din Grupa J in preliminariile…

- REȘIȚA – Fotbalistul reșițean Ovidiu Popescu, care evolueaza in acest moment la FCSB, a fost convocat de selecționerul Mirel Radoi la naționala Romaniei! „Este o onoare sa fiu convocat la echipa naționala. Este o mandrie pentru mine sa imbrac tricoul Romaniei. De asemenea, este o distanța destul de…

- Romania va lua startul in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, iar selecționerul Mirel Radoi are o dilema privind postul de portar. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala…

- Constantin Budescu (32 de ani) nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile echipei naționale din preliminarii, aspect care a starnit nemulțumirea fotbalistului. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de…

- Constantin Budescu (32 de ani) i-a dat o replica taioasa lui Nicolae Dica (40 de ani), „secundul” selecționerului Mirel Radoi (39 de ani). In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala…

- Selectionerul nationalei Germaniei, Joachim Loew, a anuntat ca nu-i va convoca pe fotbalistii care evolueaza in campionatul Angliei pentru meciurile de la sfarsitul acestei luni, din preliminariile Cupei Mondiale 2022, impotriva Islandei, Romaniei si Macedoniei de Nord, transmite presa germana.…

- FIFA a ales brigazile de arbitri care vor conduce meciurile echipei naționale a Romaniei din aceasta luna, contand pentru preliminariile de calificare la Cupa Mondiala. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de…

- Selectionerul Joachim Loew a dezvaluit ca vrea sa-l convoace pe foarte tanarul Jamal Musiala, fotbalistul lui Bayern Munchen, pentru meciurile din luna martie ale nationalei Germaniei, cu Islanda, Romania si Macedonia de Nord, in preliminariile Cupei Mondiale 2022, potrivit Agerpres. Venit…