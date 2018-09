Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 s-a impus cu 2-1 la Pacos de Ferreira in preliminariile EURO 2019 din Italia, in fața echipei similare a Portugaliei, dupa reușitele lui Cicaldau (52) și Ivan (59), respectiv Carvalho (84). Echipa pregatita de Mirel Radoi, aflat la primul meci pe banca naționalei de tineret, a suferit in…

- Romania U21 s-a impus cu 2-1 la Pacos de Ferreira in preliminariile EURO 2019 din Italia, in fața echipei similare a Portugaliei, dupa reușitele lui Cicaldau (52) și Ivan (59), respectiv Carvalho (84). Vlad Munteanu, managerul naționalei U21, a vorbit despre succesul de senzație al naționalei mici.…

- Selectionerul Mirel Radoi se inclina in fata jucatorilor sai dupa 2-1 in Portugalia, meci care-i face pe tricolori favoriți la calificarea la EURO 2019 din Italia. Totul despre meci AICI! - Domnule Radoi, Ionuț Radu a primit 10 in Gazeta, dumneavostra doar 9. Felicitari pentru victoria la debut!- Toți…

- Romania U21 s-a impus cu 2-1 la Pacos de Ferreira in preliminariile EURO 2019 din Italia, in fața echipei similare a Portugaliei, dupa reușitele lui Cicaldau (52) și Ivan (59), respectiv Carvalho (84). Echipa pregatita de Mirel Radoi, aflat la primul meci pe banca naționalei de tineret, a suferit in…

- Astazi, isi reia treaba si nationala U21 angrenata in preliminariile Euro 2019, cu un meci foarte greu in deplasare, cu echipa Portugaliei, meci care se disputa de la ora 21:15 in localitatea Pacos Ferreira si nu va fi televizat. Echipa Romaniei, care a inceput preliminariile cu selectionerul Daniel…

- Naționala Romaniei Under 21 se afla in fața unei „duble“ ce poate decide calificarea la CE din 2019. Tricolorii lui Mirel Radoi vor intalni Portugalia vineri, de la ora 21.15, pentru ca marți, 11 septembrie, sa dea piept la Ovidiu ...

- Mirel Radoi isi incepe aventura ca selectioner al reprezentativei U21 a Romaniei. Primul ”examen” este meciul cu Portugalia, urmat de disputa de pe teren propriu cu Bosnia & Herzegovina.

- Selectionerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatul European 2019. Pe 7 septembrie, tricolorii intalnesc Portugalia, in deplasare, pentru ca pe 11 septembrie sa intalneasca Bosnia-Hertegovina, la Ovidiu. Cei…