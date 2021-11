Mirel Rădoi pleacă de la națională! „Nu mi-a fost ușor să iau decizia asta“ (VIDEO) Naționala Romaniei nu a reușit sa termine pe locul 2, de baraj, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial 2022, iar Mirel Radoi a decis sa nu mai ramana pe banca tehnica. „Aceasta campanie este un eșec personal, pentru ca n-am reușit sa terminam in primele doua locuri. Este ultima mea conferința de presa din postura de selecționer. Este o decizie normala, din moment ce nu am reușit sa ma clasez pe primele doua locuri. Este totul clar pentru mine, e cel mai bun lucru pe care il pot face. Nu este o demisie, contractul se termina la finalul acestei luni. Nu mi-a fost ușor sa iau decizia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

