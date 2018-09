Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi isi incepe aventura ca selectioner al reprezentativei U21 a Romaniei. Primul ”examen” este meciul cu Portugalia, urmat de disputa de pe teren propriu cu Bosnia & Herzegovina.

