- Radoi a lamurit situația lui Postolachi. EXCLUSIV | Razboiul romano-moldovenesc. Tatal lui Virgiliu Postolachi anunța: ”Fiul meu vrea sa joace pentru Romania!”. Mirel a fost instalat oficial selecționer al naționalei de tineret. ”Deja este un vis devenit realitate si va spun sincer ca nu ma asteptam.…

- Scoala Federala de Antrenori a anuntat rezultatele examenului pentru obtinerea licentei UEFA A. Printre cei 27 de absolventi se numara si antrenorul lui CSM Rm. Sarat, Marius Tirila, cu nota finala 8,57. Primii doi pe lista cursantilor care au obtinut cele mai mari note sunt doi fosti internationali…

- Miercuri a fost zi festiva la Școala Federala de Antrenori. Forul condus de Dan Apolzan a anunțat rezultatele examenului pentru obținerea licenței UEFA A, printre cei cu note de trecere regasindu-se opt olteni, dupa cum urmeaza: Mirel Radoi (nota 9,86), ...

- Punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis pe legile Justitiei a fost transmis, vineri, celor din Comisia de la Venetia cu ocazia sesiunii plenare, reprezentantul Cotroceniului subliniind faptul ca cele trei legi ale Justitiei prezinta „multiple deficiente“.

- Ben de la ”Insula iubirii a fost sarbatorit in direct la ”Agenția VIP” și se pare ca nici Diana nu a uitat sa-i transmita un mesaj fostului ei iubit, pe care l-a inșelat cu ispita Andy.

- Nicolae Dica va fi si in sezonul viitor antrenorul lui FCSB. Gigi Becali a dezvaluit insa ca noul contract are anumite clauze introduse de club, nu de antrenor. Gigi Becali, plan HALUCINANT! A anuntat ca vrea sa cumpere o echipa din LIGA 2 din ANGLIA "Dica va ramane mai departe in aceleasi…

- Mirel Radoi vine cu o surpriza și anunța ca Nicolae Dica nu va ramane pe banca lui FCSB in orice condiții. Tehnicianul e gata sa puna anumite reguli pe foaie, urmand ca Gigi Becali sa decida daca accepta. "Eu cred ca daca va ramane la Steaua, Nicolae Dica nu va mai accepta conditiile astea. Isi va…

- Conduita care ii este imputata presedintelui in cazul refuzului de revocare a procurorului-sef al DNA nu reprezinta o problema de constitutionalitate, ci una de legalitate, a carei solutionare revine instantelor de judecata, se arata in punctul de vedere transmis de Klaus Iohannis catre Curtea Constitutionala…