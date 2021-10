Mirel Rădoi, încântat de victorie și de Mitriță. Update: Și-a anunțat plecarea de la națională! Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, a fost foarte bucuros pentru victoria la limita, 1-0 cu Armenia, ce i-a propulsat pe tricolori pe locul 2 din Grupa J a preliminariilor CM 2022,din Qatar. Tehnicianul a și glumit pe seama golului marcat de Mitrița cu capul, olteanul fiind unul dintre cei mai scunzi jucatori de pe terenul din Ghencea. „Chiar am glumit inainte de meci cand pregateam fazele fixe, ne gandeam pe ce jucator sa mizam, dar unul la care nu se asteapta armenii. Era ceva neașteptat ca unul din cei mici sa vina sa dea cu capul. I-am ales pe Mitrița și pe Keșeru sa stea la portar, de acolo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca România a câștigat împotriva Armeniei și depinde doar de ea pentru a obține calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar, Mirel Radoi a anunțat ca nu va mai petrece prea mult timp pe banca echipei naționalei.Radoi a precizat ca își dorește sa…

- Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, a fost foarte bucuros pentru victoria la limita, 1-0 cu Armenia, ce i-a propulsat pe tricolori pe locul 2 din Grupa J a preliminariilor CM 2022,din Qatar. Tehnicianul a și glumit pe seama golului marcat de Mitrița cu capul, olteanul fiind unul dintre cei mai scunzi…

- Florin Prunea (53 de ani) e convins ca naționala Romaniei nu va avea probleme diseara, in Ghencea, impotriva Armeniei. Romania și Armenia se infrunta de la ora 21:45 in preliminariile Campionatului Mondial, etapa #8, grupa J. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.…

- Naționala de fotbal a României va disputa un meci foarte important în preliminariile pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 (Qatar), tricolorii duelându-se în deplasare cu Macedonia de Nord (de la ora 21:45). Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro. Partida de la Skopje…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 2-0 cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, ca si-ar fi dorit ca jucatorii sai sa marcheze mai multe goluri in aceasta partida pentru ca golaverajul este un criteriu de departajare important…

- Nationala Romaniei intalneste Liechtenstein, duminica, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, in etapa a cincea a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Jovan Markovic (20 ani) a ramas singurul varf din lot dupa ce Denis…

- Edi Iordanescu, tehnicianul celor de la FCSB, se declara surprins pozitiv de abodarea pe care Mirel Radoi a avut-o in victoria din Islanda, 2-0, atunci cand selecționerul a titularizat cateva nume-surpriza. Astazi, de la ora 21:45, „tricolorii” infrunta Liechtenstein, intr-un meci contand pentru preliminariile…

- Azi, la conferința de presa premergatoare meciului cu Liechtenstein, Mirel Radoi a detaliat declarația de la finalul meciului cu Islanda (2-0) despre Jovan Markovic. Selecționerul a spus dupa victoria de la Reykjavik ca atacantul Universitații Craiova e obosit, motiv pentru care Gazeta a analizat situația…