Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale de fotbal a României, a declarat, miercuri seara, într-o conferinta de presa sustinuta la Reykjavik, ca îsi doreste revansa în fata Islandei, precizând ca vrea victoria si calificarea la Cupa Mondiala din 2022, informeaza Agerpres."Dupa…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Reykjavik, ca isi doreste revansa in fata Islandei, precizand ca daca prima reprezentativa a fost oprita anul trecut in semifinalele barajului de calificare la EURO…

- Portarul Manuel Neuer, capitanul nationalei de fotbal a Germaniei, are o problema la glezna si nu a participat la antrenamentul de marti al selectionatei antrenate de Hansi Flick, inaintea meciului de joi cu Liechtenstein din preliminariile Cupei Mondiale 2022, transmite DPA. Neuer s-a lovit la glezna…

- Mijlocasul ofensiv Florin Tanase, accidentat la glezna dreapta in ultima partida disputata de FCSB in Liga I, va rata meciurile pe care nationala de fotbal a Romaniei le va sustine cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, potrivit site-ului FRF. ''Din…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat preliminar 23 de jucatori care evolueaza in strainatate pentru partidele primei reprezentative cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale 2022, informeaza, vineri, site-ul oficial…

- Nationala olimpica de fotbal a Romaniei sustine, pe Sapporo Dome, meciul decisiv cu Noua Zeelanda, miercuri, 28 iulie, in direct, de la ora 11.30, pe TVR 1 si Eurosport. Doar victoria ne califica in sferturile de finala, astfel ca selecționerul Mirel Radoi a ales un 11 ofensiv. Iata cum arata echipa…

- Romania infrunta azi, de la 11:30, Noua Zeelanda. Meciul va putea fi urmarit in direct la TV pe Eurosport 2 și TVR 1 . „Tricolorii” au doar varianta victoriei pentru a se califica in „sferturile” competiției de fotbal de la Tokyo. Pentru „tricolori”, duelul Noua Zeelanda este decisiv in vederea calificarii…