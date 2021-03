Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, s-a bucurat foarte mult pentru succesul inregistrat joi seara, 3-2 cu Macedonia de Nord, din prima etapa a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. „Chiar a fost un thriller. In seara asta mi s-a parut totul prea ușor, ca merge totul bine și am avut mari emoții, ne-a trecut glonțul pe la cap. Intr-un minut puteam risipi cele 80 de minute in care am jucat foarte bine. Am intalnit un adversar redutabil, o echipa calificata la Euro. Il felicit pe Goran Pandev, nu am mai vazut un jucator la varsta asta sa nu piarda nicio minge, sa protejeze atat de bine, sa gaseasca…