Mirel Rădoi, dezamăgit de rezultat și de joc: „Va trebui să găsesc soluții!“ Antrenorul Universitații Craiova, Mirel Radoi, a acuzat modul in care CFR Cluj a jucat și le-a reproșat jucatorilor erorile facute pe faza defensiva, dar și modul in care au gestionat fazele avute la poarta adversa. „Sunt suparat pentru rezultat, dar și pentru greșelile pe care le-am facut. Prefer sa pierd așa o partida, incercand sa joc, decat sa caștig de maniera asta, dar eu trebuie sa judec echipa mea. Va trebui sa gasesc soluții, sa remediez aceste greșeli, pentru ca se vad pe tabela de marcaj. Suferim, dar și din cauza adversarului, care se aglomereaza in acele zone. Trebuia sa fim mai abili,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut meciul contra celor de la CFR Cluj, scor 0-2, in etapa a zecea din Liga 1, iar situația din clasament nu este deloc buna. La finalul partidei, Alexandru Crețu a declarat ca autogolul lui Gaman i-a demoralizat pe elevii lui Radoi. Fotbalistul a transmis ca jucatorii Universitații…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 4-3 in fața Farului Constanța, luni seara, la Severin, in etapa a 9-a din Superliga, la capatul unui joc presarat de greșeli. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Jovan Markovic (’26, ’66), Andrei Ivan (’44) și Dan Nistor (’71). „Marinarii“ au punctat prin Vlad…

- Al Shamali Omar Jamal, tanarul de 32 de ani acuzat de o dubla crima infioratoare la Baciu, Cluj, ar fi trebuit sa fie inchis inca din luna mai. El avea o condamnare intr-un dosar mai vechi, pentru violența.

- Antrenorul Universitații Craiova, Mirel Radoi (41 de ani), a prefațat meciul cu FC Botoșani din epilogul etapei a 7-a a Superligii. Partida dintre cele doua echipe este programarta luni, de la ora 21:00. Jucatorii formației ardelene sunt inca afectați de ratarea calificarii in grupele Conference League.…

- Fara doar și poate, cel mai bun sezon din istoria Universitații Craiova a fost cel din anii 1982 – 1983. Generația de atunci a primit denumirea de ”Craiova Maxima”, iar suporterii se gandesc și acum cu nostalgie la momentele frumoase de acum 4 decenii. Pe plan european, gruparea olteana a reușit performanțe…

- Echipa CFR Cluj intalneste, joi, 18 august, de la ora 21.15, pe stadionul „Ljudski” din Maribor, pe NK Maribor (Slovenia), intr-o partida contand pentru prima mansa a play-off-ului Europa Conference League la fotbal. „E important sa scoatem un rezultat pozitiv, asa cum am facut pana acum in Europa in…

- Dupa 20 de ani! Gigi Becali a avut o revelație generata de Mirel Radoi. Joi seara, fotbalul romanesc a avut, dupa mult timp, un mic motiv de sarbatoare. Trei echipe s-au calificat in play-off-ul Conference League: FCSB, U. Craiova și CFR Cluj. Patronul vicecampioanei era sceptic inaintea jocurilor de…

- Un bistrițean de 26 de ani care ar fi trebuit sa fie dupa gratii a fost prins de polițiști in Vama Petea, acesta venind in țara. Polițiștii satmareni din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au intervenit in cazul unui bistrițean oprit de polițiștii de frontiera in Vama Petea. Acesta trebuia…