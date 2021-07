Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Romaniei a suferit prima infrangere in cadrul turneului de fotbal de la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Tricolorii" au fost invinsi fara drept de apel de reprezentativa Coreei de Sud, scor 0-4.

- Nationala U23 va juca impotriva unei alte nationale calificate la Jocurile Olimpice. Astfel, jucatorii lui Mirel Radoi vor sustine doua meciuri-test pe 10 si 13 iulie la Mogosoaia, cu Arabia Saudita. Fiind inaintea turneului final, partidele nu vor fi transmise si se vor juca fara spectatori,…

- Naționala condusa de pe banca tehnica de Mirel Radoi a ajuns la Middlesborogh, orașul unde se va desfașura partida de pregatire dintre Romania și selecționata antrenata de Gareth Southgate. Prima reprezentativa a pierdut cu Georgia, scor 1-2, și incearca sa-și spele reputația cu un joc fara greșeala…

- „Dezbaterea Zilei” de astazi: Ar trebui cluburile sa lase jucatorii sa participe la Jocurile Olimpice din aceasta vara? Romania este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, dar naționala condusa de Mirel Radoi poate fi vaduvita de cei mai buni jucatori. „Tricolorii” le vor intalni…