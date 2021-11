Stiri pe aceeasi tema

- Enes Sali, puștiul de 15 ani și 9 luni convocat de Mirel Radoi la naționala, nu se afla in lot pentru duelul cu Islanda de joi seara. Romania – Islanda se joaca astazi, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV. Trei zile mai tarziu (duminica, 14 noiembrie), Romania va intalni…

- Mirel Radoi (40 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei susține in aceste momente o conferința de presa, inainte de meciul „tricolorilor” cu Islanda. Romania - Islanda se joaca joi, 11 noiembrie, de la ora 21:45, live pe GSP.ro și in direct la TV pe ProTV. Trei zile mai tarziu…

- Romania a invins Armenia, scor 1-0, și este la mana ei in cursa spre barajul Mondialului din Qatar! Mirel Radoi a anunțat ca se va desparți de echipa naționala la finalul acestei campanii. Romania - Armenia, totul AICI! „E momentul ca acest ciclu sa se termine, sa vina altcineva sa preia acesasta echipa.…

- Ianis Hagi, marcatorul Romaniei in Germania (1-2), e deja cu gandul la partida cu Armenia. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, luni, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Meciul de luni, cu Armenia, e crucial pentru naționala lui Mirel Radoi in atingerea obiectivului…

- Echipa Naționala a Romaniei, condusa de Mirel Radoi, iși joaca in aceste zile șansa de calificare la CM 20222 dn Qatar. Pana acum Romania a jucat cinci meciuri in Grupa J preliminara, avand doua infrangeri și trei victorii, pana la meciul din aceasta seara. Pe stadionul din Skopje se va juca returul…

- Incepand cu ora 18:30, selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) și stoperul Vlad Chiricheș (31) susțin conferința de presa oficiala inaintea meciului cu Macedonia de Nord din preliminariile pentru Cupa Mondiala. Declarațiile selecționerului și ale capitanului vor putea fi putea fi urmarite in format liveTEXT…

- Meciul cu Liechtenstein (2-0) a fost primul pentru naționala Romaniei cu suporteri in tribune dupa aproape 2 ani, primul de cand Mirel Radoi e selecționer. Am avut fani ultima data la meciul cu Suedia, din 15 noiembrie 2019. Toate detaliile despre Romania - Liechtenstein, AICI! Victoria de la Reykjavik…

- Dupa un an cu Mirel Radoi selecționer, „naționala” Romaniei se poate lauda cu debuturile mai multor jucatori tineri la echipa. Cei mai noi, Marius Marin, Andrei Cordea și Virgil Ghița, toți 3 bifand primele minute in tricoul primei reprezentative in meciul cu Liechtenstein. Toate detaliile despre Romania…