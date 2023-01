Stiri pe aceeasi tema

- Al-Tai, noua echipa a lui Mirel Radoi (41 de ani), a fost invinsa la primul meci cu antrenorul roman pe banca, 1-2 cu Al Shabab. Radoi a inceput cu stangul mandatul de la Al-Tai. Astazi, in etapa 18 de campionat, elevii romanului au pierdut in fața celor de la Al Shabab, locul 3 in liga saudita, scor…

- Conceptul de fair-play pare strain pentru Fran Velez, 31 de ani, fundaș central la Al-Fateh, in Arabia Saudita. In cel mai recent meci, 4-1 cu Al-Shabab, l-a lovit cu mingea pe adversarul Grzegorz Krychowiak, intins la pamant, pentru a obține un corner. Minutul 67 al meciului dintre Al-Fateh și Al-Shabab,…

- Mirel Radoi, 41 de ani, a anunțat aseara ca pleaca de la CS Universitatea Craiova, invocand relația deficitara cu conducerea alb-albaștrilor. Dupa ce in vara a ratat calificarea in grupele Conference League, Radoi a bifat doua noi insuccese in luna decembrie. ...

- Mirel Radoi (41 de ani) și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova, dupa eliminarea din Cupa Romaniei . Gruparea olteana a fost invinsa de FC Argeș, scor 1-2, in grupa D a Cupei Romaniei. „Intre mine și jucatori, indiferent de articolele care au aparut, nu s-a intamplat nimic. Daca am avut ceva…

- Universitatea Craiova a reusit cinci victorii consecutive si o tinteste pe cea de-a sasea. Alb-albastrii vor evolua miercuri, de la ora 17.00, pe stadionul „Minaur“ din Zlatna, impotriva formatiei CS Ocna Mureș, penultima clasata din Liga 3, seria 9. Partida va conta pentru etapa a 2-a din Grupa D a…

- FOTO, LIVE-TEXT: CS Ocna Mureș – CSU Alba Iulia | Derby „de Alba” cu miza in subsol Un derby “de Alba” incins, un meci de totul sau nimic pentru conjudețene in foame de puncte, CS Ocna Mureș (penultima poziție, 8 puncte) și CSU Alba Iulia (locul al 6-lea, cu 3 mai mult), azi, la ora 14.00. Pana la marele…