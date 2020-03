Stiri pe aceeasi tema

- Daca tricolorii inving, vor disputa, pe 31 martie, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei. Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, cel care va contine si numele jucatorilor din campionatul intern si care…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat convocarile preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate pentru meciul cu Islanda, din 26 martie, de la ora 21:45, la Reykjavik, din play-off-ul EURO 2020, potrivit news.ro.Daca tricolorii inving, vor disputa, pe 31 martie, la Sofia sau Budapesta,…

- Selecționerul Mirel Radoi (38 de ani) a anunțat lista de principiu a stranierilor pentru meciul Islanda - Romania, din barajul pentru EURO 2020. Islanda - Romania se joaca pe 26 martie, de la 21:45, la Reykjavik Mirel Radoi se afla in fața primului meci oficial din calitate de selecționer. Omul care…

- Sambata 3 martie, la Amsterdam, are loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, ediție 2020-2021. Romania va fi și ea in urne. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in deplasare.…

- Ministerul Muncii si Departamentul Romanilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului lucreaza in prezent la o platforma prin care romanii din strainatate vor putea sa afle detalii despre locurile de munca disponibile in Romania, a declarat joi seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la o conferinta…

- Selecționerul Mirel Radoi (38 de ani) a conturat lotul pentru meciul de baraj cu Islanda. „Pot da cateva nume. Tatarușanu și Ionuț Radu nu vor lipsi. Apoi Chiricheș, care e unul dintre cei mai importanți fotbaliști. Mai departe e Stanciu, nu poate lipsi. Arata o forma foarte buna de fiecare data cand…

- Nicolae Dica, secundul lui Mirel Radoi la prima reprezentativa a Romaniei, a dezvaluit ca Gabriel Iancu (25 de ani) se afla pe lista largita pentru meciul Islanda. „E intr-o forma foarte buna, cred ca cea mai buna de cand e in Liga 1. Ma bucur, pentru ca el gandeste altfel, fata de cand l-am avut la…

- Selecționerul Mirel Radoi are parte de o veste buna, cand situația generala a bazinului de selecție e dezastruoasa: Cristian Sapunaru (35 de ani) va reveni la Kayserispor, deci va continua sa evolueze in prima liga turca. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem,…