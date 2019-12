Mirel Pascu, sub control judiciar CARAȘ-SEVERIN – Inalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația DNA și l-a plasat sub control judiciar pe Pascu in dosarul șpagilor pe filiera DRDP Timișoara – PSD Arad. Alte cinci persoane sunt arestate la domiciliu! „In baza art. 227 alin. 2 rap. la art. 202 alin. 4 lit. b si la art. 211 Cod procedura penala, dispune luarea masurii controlului judiciar fata de inculpatul Pascu Patriciu-Mirel, pe o durata de cate 60 de zile, de la data de 18 decembrie 2019 pana la data de 15 februarie 2020, inclusiv. In baza art. 215 alin. 1 Cod procedura penala, inculpatul Pascu Patriciu-Mirel trebuie… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

