Mirel Palada, trimis in judecata la trei ani dupa ce l-a agresat in direct pe senatorul Gotiu. Reactia moderatoarei care a asistat la bataia live: „Ce rusine mare!”

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Victor Ponta, sociologul Mirel Palada, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de lovire sau alte violente, dupa ce in septembrie 2017 l-a batut in studioul B1 TV pe senatorul USR, Mihai Gotiu.

- Senatorul USR, Mihai Goțiu, anunța ca la 2 ani și 8 luni dupa ce a fost batut, in direct la B1TV, de sociologul Mirel Palada, instanța a stabilit primul termen in acest proces.”MIRACOL”?! Va vine sa credeți? Dupa 2 (doi) ani și 8 (opt) luni, incepe, in sfarșit, procesul cu Mirel Palada. Am…

- Magistrati au explicat in motivare ca decizia de rejudecare a fost luata deoarece instanta de fond nu a citat o societate comerciala care a fost trimisa in judecata si, din acest caz, judecata trebuie sa se reia de la zero. Greseala apartine judecatorului de la Tribunal caruia i-a fost repartizat, in…

- Domnul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, dupa ce zilele trecute si-a rupt spatele carind pe scari un aparat de testare pentru cei suspectati de COVID-19, ne-a mai minunat recent cu ceva: a mers, “inopinat” probabil, dar cu camera de filmat dupa el, la Spitalul Judetean Neamt. Acolo unde a aflat,…

- Senatorul USR Florina Presada reclama ca marti, in timpul sedintei Comisie de munca a Senatului care s-a tinut pe Whatsapp, proiectele legislative s-au votat pe chat, fara vreo dezbatere, incalcand astfel regulamentul. PSD detine majoritate in comisie.

- Pachetele cu mancare trimise pacientelor de la Maternitatea Braila, care aparține de Spitalul Județean din oraș, sunt preluate de la aparținatori in curtea spitalului și duse de catre angajați ai unitații intr-o pubela de gunoi, scrie debraila.ro.Imaginea a a fost surprinsa sambata, 21 martie, in curtea…

- Dupa primarul liberal Nicolae Robu, si prefectul PNL-ist Liliana Onet are probleme penale. Ea a fost trimisa in judecata de DNA intr-un dosar vizand un schimb de terenuri al carui beneficiar a fost afaceristul Neculai Miron. Afacerea a avut loc in 2012, cand senatorul PSD Eugen Dogariu era prefect,…