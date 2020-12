Stiri pe aceeasi tema

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, a fost condamnat la noua luni de inchisoare, cu amanarea pedepsei, pentru infracțiunea de „lovire sau alte violente”. Aceasta sentința vine dupa ce in 2017 l-a agresat fizic pe senatorul USR Mihai Gotiu, in platoul televiziunii B1 TV. Decizia…

