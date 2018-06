Stiri pe aceeasi tema

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, s-a prezentat miercuri la sediul DNA, pentru a depune o pangere privind modul in care partidul USR ar fi accesat fonduri pentru campaniile electorale, declarand ca exista suspiciunea ca unele sume sa fi venit de la organizații straine.„Sunt…

- Dupa ce reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj au anunțat, in luna martie, invalidarea intregului concurs pentru ocuparea, prin incadrare directa, a postului de subofiter tehnic principal, in cadrul Serviciului Resurse Umane, a fost organizat un nou examen. Testul scris…

- Magistrata Doinita Mihalcea este noul purtator de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desemnat pentru o perioada de 7 ani. Anterior, functia a fost detinuta de Florin Encescu, judecator la Tribunalul...

Judecatorul Doinita Mihalcea este, de luni, noul purtator de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii. Anterior, functia a fost detinuta de Florin Encescu, judecator la Tribunalul Gorj.Doinita Mihalcea a activat la Judecatoria Alexandria , Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti.

- Politia din Berlin a ranit prin impuscare un austriac in varsta de 53 de ani care a strigat si a agitat un cutit inauntrul unei catedrale din centrul capitalei germane, a anuntat duminica un purtator de cuvant al politiei, relateaza The Associated Press. Niciun indiciu nu arata imediat ca faptele austriacului…

- ANCHETA…Soții Loredana și Eduard Vasile David, ambii agenți de poliție in cadrul IPJ Vaslui sunt in atenția Agenției Naționale de Integritate. Și asta dupa ce Agenția a constatat diferențe nejustificate de 147.322 de lei intre averea dobandita și veniturile realizate in perioada exercitarii funcției…

- Candidatul PSRM la alegerile locale, Ion Ceban, care pana acum a indeplinit și funcția de purtator de cuvant al președintelui, Igor Dodon a anunțat astazi intr-o postare pe facebook ca a degrevat.