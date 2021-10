Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a dublat, anul trecut, deficitul guvernamental, care a ajuns la 97,710 miliarde de lei, ceea ce a reprezentat 9,4%, informeaza un raport publicat de Eurostat. In Romania, deficitul guvernamental s-a dublat, anul trecut, ajungand la valoarea de 97,710 miliarde de lei (9,4%) din Produsul Intern…

- Indonezia a redeschis joi insulele sale turistice pentru turisti din 19 tari, in contextul reducerii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, a anuntat un oficial indonezian, informeaza dpa. "Urmand directiva prezidentiala, le permitem turistilor din 19 tari sa viziteze insulele Bali…

- Calareata ungara Ester Jeles a incetat din viata la doar 21 de ani, intr-un spital din Turcia, ca urmare a ranilor suferite dupa o cazatura in timpul unei curse care a avut loc la Istanbul, informeaza cotidianul AS. Ester Jeles a suferit leziuni grave la cap in urma accidentului produs pe 5 septembrie,…

- Romania se pregatește pentru meciul cu Liechtenstein, contand pentru preliminariile CM 2022, care este programat duminica, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Meciul Romaniei cu Liechtenstein, de duminica, de la 21:45, va fi in direct pe PRO TV și LIVE VIDEO pe www.sport.ro. Ce post TV…

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…

- Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști. Traiește depatru ani o poveste frumoasa de dragoste alaturi de Gina Pistol, care i-adaruit o fetița. Recent, artistul a acordat un interviu in care a vorbit desperelația pe care o are cu fratele și parinții lui. „Tot ce sunt eu astazi este meritul parinților…

- Daca mama nu doreste copilul, daca nu-l iubeste, el simte si se raneste sufletelul lui, iar aceste rani il insotesc toata viata. Tot ceea ce simte mama – tristete, durere, teama, neliniste – traieste si el. Ati vazut ce lucru delicat este pentru o femeie sa poarte in pantece un copil? Cata raspundere…