- Simona Gherghe a dezvaluit clasamentul publicului din gala de vineri, 28 iunie 2024, de la Mireasa sezonul 9. Telespectatorii au avut la dispoziție o saptamana sa voteze mama, fata și baiatul saptamanii.

- In cursa de eliminare care a fost valabila pana in gala de pe 21 iunie 2024 de la Mireasa s-au aflat 3 cupluri: Vlad și Iuliana, Maria și Ștefan și Albert și Laura. Gabriela Cristea a anunțat rezultatul!

- Simona Gherghe a anunțat recent faptul ca Vlad a decis sa faca marele pas și sa o ceara in casatorie pe iubita lui, Iuliana. Au fost prezentate in emisiunea Mireasa imagini cu momentul emoționant.

- Cine este concurenta care va intra in cursa pentru eliminare alaturi de Cristian. Voturile mamelor au jucat un rol foarte important aici! Cei doi au mari emoții din cauza faptului ca unul dintre ei va merge acasa.

- Ultima gala de vineri a starnit o mulțime de reacții in casa Mireasa. Albert, Alexandru și Vlad au intrat in cursa de eliminare, iar cei trei sunt convinși ca de acum incolo a inceput cu adevarat competiția.

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- Cristian și Dediș au intrat in cursa de elimare. Fiul Doamnei Daniela s-a aratat nemulțumit de faptul ca alegand sa incheie relația cu Laura a ajuns pe ultimul loc in clasamentul publicului.