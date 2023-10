Stiri pe aceeasi tema

- Maria Roman, fosta concurenta din sezonul 3 Mireasa, a publicat o imagine emoționanta in care apare baiețelul sau. Tanara și-a fotografiat micuțul in timp ce dormea. Postarea a „topit” inimile susținatorilor.

- Inimioara și soțul ei, Cristian, s-au casatorit la finalul lunii august, iar de curand au aniversat o luna de la nunta. Fosta concurenta de la Mireasa radiaza de fericire și a facut publice mai multe imagini din ziua in care a spus cel mai hotarat „Da” din viața ei.

- Andreea Catrina s-a numarat printre concurentele care a venit la Mireasa, cu gandul ca iși va gasi un iubit. Doar ca, in ediția din 19 februarie 2020, tanara a fost eliminata, dupa o scurta relație cu Cosmin.

- Dima și Sabrina s-au cunoscut in casa Mireasa, in sezonul 7, iar de atunci sunt de nedesparțit. Fostul concurent a fost, la acel moment descalificat, in timp ce iubita lui a fost eliminata. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și au stabilit data cununiei religioase.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Maria Roman, fosta concurenta din sezonul 3 Mireasa, a nascut un baiețel sanatos pe 28 august 2023. Tanara a publicat prima imagine cu fiul sau pe rețelele sociale și a transmis un mesaj emoționant.

- Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Dupa ce au anunțat, in urma cu cateva luni ca vor deveni parinți, cei doi s-au casatorit recent, iar de curand, fosta concurenta a postat prima imagine cu burtica de gravida.

- Valentin Harle, fostul concurent din sezonul 6 Mireasa, s-a pozat intr-o ipostaza neașteptata dupa ce Gabriela Pițigoiu, fosta lui soție, a plecat intr-o vacanța de neuitat. Iata cum arata acum tanarul.