- Petrecerea burlacilor a fost organizata pentru distracția concurenților, dar au aparut numeroase controverse in urma celor intamplate. Cuplul format din Elena și Valentin au trecut prin momente intense, iar tanara și-a marturisit supararea cu privire la comportamentul iubitului.

- Valentin s-a dezlanțuit la petrecerea burlacilor de la Mireasa, sezonul 9 alaturi de o dansatoare pe care o cunoștea. Extrem de suparata, Elena nici nu a putut privi imaginile și a plecat din camera.

- In ediția de joi, 27 iunie 2024, Valentin a facut-o pe Elena sa planga dupa ce a lovit-o din greșeala cu un obiect intr-o zona sensibila. Tanara nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi, impunand cateva limite.

- Dupa ce i-a fost blocata comunicarea cu Cristian, Antonia a interacționat cu Valentin de mai multe ori, iar acest lucru a enervat-o la culme pe Elena, care nu și-a mai putut stapani reacțiile. Cele doua concurente și-au adresat replici dure.

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile iubirii a adus momente tensionate in cuplul format din Valentin și Elena. Mama concurentului a intrat in direct, dand de ințeles ca nu mai are la fel ca inainte cuvinte de lauda la adresa iubitei fiului ei.

- Elena și Valentin au avut parte de o discuție serioasa la Mireasa, sezonul 9. Ea s-a plans de faptul ca nu gasește ințelegere din partea lui in perspectiva faptului ca ea a trait o experiența traumatizanta.

- Elena i-a spus iubitului ei ca se simte deranjata cand Valentin interacționeaza cu Antonia. In emisia live de Mireasa de pe 13 mai 2024 au fost difuzate imagini cu interacțiunea dintre foștii iubiți.

- Elena a recunoscut ca are o oarecare teama sa vorbeasca deschis cu Valetin. Ce a marturisit concurenta, in cea mai noua ediție a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce au discutat cei doi.