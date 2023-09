Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Anina și-a expus parerile fața de interacțiunile lui Robert cu fetele din casa (Bia și Alina). Mama concurentului Mireasa a precizat ca fiul ei este foarte tanar și nu a mai locuit cu o fata pana acum. Mama tanarului crede ca fiul ei nu e pregatit pentru insuratoare.

- Dupa blind date-ul de marți, Cosmina a fost afectata de concluziile trase de Robert. Fata a plans ore in șir, consolata fiind de Ana. Doamna Anina considera ca ea deține mare parte din vina.

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (38 de ani) a marcat doua goluri in finala Arab Club Champions Cup, caștigata de Al Nassr cu 2-1 in fața lui Al Hilal. Lusitanul a suferit insa o accidentare și a fost scos de pe teren cu targa in prelungirile partidei. Cristiano Ronaldo a avut o prestație de vis…

- Maria și Antonio continua sa țina legatura cu cei care i-au susținut in cadrul competiției Mireasa. Cei doi soți au facut recent un live, unde au precizat in ce relație este fata cu familia partenerului sau.

- Lunea aceasta, de la 14:00, in direct la Antena 1, concurentii indragitului reality show matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Gala live de Mireasa de pe 30 iunie 2023 a inceput cu precizarea Simonei Gherghe despre motivul absenței cuplului Vlad și Catalina din platou. De asemenea, la inceputul emisiei au fost difuzate imagini cu o discuție tensionata intre Dani și Daiana

- Dupa ce și-au depus actele de casatorie, Maria și Antonio au avut parte de declarații emoționante. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, baiatul a povestit despre ce s-a intamplat, de fapt, cand a invitat-o pe Beatrice in casa Mireasa.