Stiri pe aceeasi tema

- Liviu și Bogdana au avut parte de discuții tensionate dupa difuzarea imaginilor de la petrecerea burlacițelor din sezonul 8 Mireasa. Baiatul i-a cerut logodnicei ca pe viitor sa țina cont de el și nu de restul lumii.

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii tensiunile nu au intrziat sa apara. Marius chiar și-a expimat intenția de a parasi platoul, nemulțumit fiind de comentariile facute in special de Daria și Bia la adresa Ioanei.

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 70 din suprafata corpului, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa. S a intamplat in aceasta dupa amiaza, in localitatea Valea Dragului. Un barbat, in varsta de 71 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 70 din suprafata corpului,…

- Miruna și Cosmin nu mai vorbesc in prezent, potrivit unei declarații facute de tanara in online. Foștii caștigatori Mireasa au divorțat oficial in luna martie 2023. Desparțirea s-a produs la foarte scurt timp de la Finala din decembrie 2022.

- Pentru prima oara din 1997, o echipa a inceput un meci de Liga Campionilor cu cel puțin 8 jucatori englezi. A facut-o Newcastle in deplasarea pierduta de la Dortmund (0-2), informeaza OPTA. Ultima oara, Manchester United o batea cu 3-0 pe 1.FC Kosice in noiembrie 1997. Cu infirmeria plina, Newcastle…

- In Republica Moldova au loc duminica alegeri locale generale. Cetațenii cu drept de vot sunt așteptați la cele 1.958 de secții de votare pentru a-și alege primarii și consilierii. Procedura de vot a demarat la ora 07.00 și se va incheia la ora 21.00, potr

- O femeie, in varsta de 57 de ani, si a pierdut viata, astazi, in urma unui incendiu ce a izbucnit in locuinta sa. O femeie, in varsta de 57 de ani, si a pierdut viata, astazi, in urma unui incendiu ce a izbucnit in locuinta sa. Sotul acesteia, de 68 de ani, a suferit arsuri la nivelul membrelor inferioare…

- Nora de la "Mireasa" și-a ingrijorat fanii cu ultima postare pe care a facut-o publica pe pagina ei de TikTok. Fosta concurenta a sezonului 5 a emisiunii de la Antena 1 le-a transmis un mesaj celor ce o apreciaza in urma participarii la emisiune pentru a-i asigura ca este bine.