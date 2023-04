Stiri pe aceeasi tema

- Antonio a avut un weekend incarcat in casa Mireasa. Dupa ce a avut parte de un sarut cu Maria, tanarul s-a apropiat de Giulia, spre uimirea celorlalți concurenți. Și fosta iubita a lui Zain s-a aratat interesata de baiat.

- Dupa ce Antonio s-a plans ca are o stare proasta, Irina l-a invitat pe baiat pe terasa sa comunice despre starile lui, insa Maria a refuzat sa-i insoțeasca. Ulterior, Irina și Antonio au stat impreuna la masa, iar Maria nu a acceptat sa li se alature.

- Dupa ce doamna Loredana s-a aratat nemulțumita de gestul lui Dani de a face pace cu Irina in numele ei, Daiana a incercat sa-i explice viitoarei posibile soacre raționamentul baiatului. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 10 aprilie 2023, s-a discutat despre acest subiect.

- Irina a afirmat in Gala din 7 aprilie 2023 ca ii plac conversațiile sale cu Antonio. ”In conversațiile cu Antonio ma simt ca intre prietenii mei. Ma simt acasa, m-am intors la mine”, a zis ea.

- Sora Catalinei a venit in platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Dupa ce in trecut Alexandra a opinat ca Vlad nu s-ar potrivi cu tanara concurenta de la Mireasa, acum are o cu totul alta parere.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.

- Dupa conflictul dintre Hatice și Irina, care s-a terminat cu sancționarea primei fete, ca urmare a amenințarilor spuse, cele doua au fost invitate la Mireasa: Capriciile Iubirii, pentru a oferi explicați la rece.

- Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6 au fost prezenți in platoul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii de la Antena Stars. Cei doi au marturisit ca au petrecut separat doua saptamani și ca s-au stabilit in București.