- Cosmin a fost suparat pentru ca Miruna a ales sa faca curațenie in loc sa stea cu el. Discuția vine dupa ce concurenta a fost deranjata, in urma cu cateva zile, pentru ca el spala o oala in loc sa stea cu ea.

- Miruna și Cosmin au facut fața task-ului de sambata, cand au trebuit sa faca schimb de roluri. Baiatul doamnei Adriana a stat trei ore incalțat cu platforme de 10 centimetri și s-au amuzat serios pe seama schimbului.

- Ada a petrecut seara alaturi de toți baieții din casa Mireasa și „a-a distrat” copios la cina. Noua concurenta de la Mireasa a fost pusa in situația ia de a alege pe cineva pentru un date.

- In emsia live de pe 5 octombrie 2022 de Mireasa, Cosmin a vorbit despre lucrurile care l-au deranjat in ultima perioada. Tanarul a avut o discuție cu mama lui, la scurt timp de cand Miruna și doamna Adriana au avut parte de un schimb acid de replici.

- Doamna Laura, mama Mirunei, a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii. Din start, și-a anunțat fata ca nu ii va mai trimite nicio scrisoare. Ba mai mult, considera ca sunt blamați pentru ca și-au spus parerea despre relația lui Cosmin cu Miruna.

- Matușa lui Cosmin, cea care l-a inscris pe baiat la Mireasa, a intrat in direct pentru a-și expune parerea despre situația dintre el și Miruna. Totodata, doamna Daniela a ținut sa precizeze ca nu l-a forțat pe tanar sa vina la emisiune.

- Miruna de la Mireasa sezon 6 s-a suparat tare pe Valentin, despre care spune ca i-a zis ”Shhh” cand toți baieții erau pe hol. Aceasta l-a jignit și a spus mai multe lucruri despre cuplul Gabriela- Valentin.

- La petrecerea de sambata Cosmin și Miruna s-au sarutat cu patos. Firește, Simona Gherghe le-a adresat tinerilor tradiționala intrebare: „Va declarați un cuplu”. Cei doi s-au declarat un cuplu in casa Mireasa.