- Doamna Anina a izbucnit la Mireasa, Capriciile Iubirii și le-a urat lui Robert și Biei fericire și i-a indemnat sa-și gaseasca chirie și sa se descurce singuri in viața. In emisia Mireasa de pe 11 octombrie 2023 au fost difuzate imagini cu Bia in lacrimi și cu mama lui Robert spunand ca nu ar participa…

- Doamna Anina a facut o marturisire neaștepata in emisia live de Mireasa de pe 9 octombrie 2023. Mama lui Robert a dat de ințeles ca nu este mulțumita de relația rece pe care o are cu iubita fiului ei și ca nu vede, cel puțin deocamdata, posibilitatea unei casatorii in competiție, pentru ca ea considera…

- Bia și Robert au avut parte de momente tandre in dormitor, iar niciun gest nu a scapat de camerele de filmat. In emisia Mireasa de pe 27 septembrie 2023 fanii emisiunii au putut vedea cat de „avansata” este cunoașterea celor doi concurenți ai sezonului 8.

- Robert și Bia au declarat in ediția de ieri de la Mireasa ca iși doresc sa se cunoasca mai bine. Cei doi petrec tot mai mult timp impreuna, iar tanara l-a intrebat ce iși dorește de la viitoarea lui iubita și daca se gandește la momentul in care se va casatori.

- Dupa scandalul uriaș dintre Bia și doamna Anina, concurentuș și Robert au inceput sa devina tot mai apropiați. Cei doi au spus ca iși doresc sa se cunoasca mai bine, iar concurentul chiar i-a marturisit tinerei ca ea este singura fata din casa cu care rezoneaza.

- Bia și Robert au petrecut mai mult timp impreuna, asta pana cand concurenta i-a spus ca ar fi mai bine sa nu fie prieteni. Robert declara, la acel moment, ca nu este interesat nici de Alina, nici de Bia, iar baieții au facut mai multe comentarii cu privire la atitudinea concurentei.

- Lacrimi și tenisiuni in platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. In emisia de pe 20 septembrie 2023, doamna Anina a amai avut niște comentarii la adresa Biei, iar sora concurentei a intrat in direct.

- Deși pareau ca se leaga o prietenie intre Bia și Robert, concurenta s-a aratat deranjata, atunci cand tanarul a dat de ințeles ca doar ea iși dorește ceva mai mult decat o simpla prietenie, in timp ce Robert a spus clar ca nu se simte atras de ea.