Mireasa revine luni la Antena 1 cu cel de-al zecelea sezon al reality show-ului matrimonial

Stiri pe aceeasi tema

- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine luni cu cel de-al zecelea sezon si o multime de surprize, la Antena 1. Mireasa – Iubeste de 10! va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 14.00, intr-un nou platou si o noua casa.

- O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda. Cel mai dur test de fidelitate, ce va avea premiera luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, de pe 15 iulie.

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite #deneoprit, in cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera pe 15 iulie si va fi difuzat luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

- Romanii au așteptat cu nerabdare difuzarea noului sezon din „Splash! Vedete la apa”, dar Antena 1 s-a razgandit pe ultima suta de metri. De ce, aflați in randurile urmatoare. Antena 1 renunța momentan la „Splash! Vedete la apa” Noul sezon din „Splash! Vedete la apa” ar fi trebuie sa fie difuzat sambata,…

- „Se striga darul” 2024 revine la Kanal D cu un nou sezon. Emisiunea prezentata de Mihai Mitoșeru și Grațiela Teohari Duban va fi difuzata in zilele de sambata și duminica, de la 21:00. Se da startul nunților la Kanal D, emisiunea „Se striga darul!” revine pe micile ecrane, cu un nou sezon, incepand…

- Serialul Lia – soția soțului meu, povestea care ține milioane de telespectatori in fața micilor ecrane, in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 isi incheie in aceasta seara cel de-al treilea capitol al povestii.

- De Sarbatoare, echipa Mireasa le-a pregatit telespectatorilor o editie speciala a reality show-ului matrimonial de la Antena 1. Concurentii aflati in cursa pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro vor face ultimele pregatiri pentru sarbatorile pascale, pe care le vor petrece impreuna in casa.…