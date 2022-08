Stiri pe aceeasi tema

- In ziua care trebuia sa fie cea mai frumoasa, o mireasa din Tunisia a fost parasita de soțul ei chiar in fața altarului. Soacra acesteia a vazut-o pentru prima data la nunta, insa a fost total nemulțumita de felul in care arata. Ea i-a ordonat baiatului sau sa nu se mai casatoreasca.

- O mireasa de 24 de ani a murit chiar la nunta ei, dupa ce a fost impușcata in cap de unul dintre invitați care a urmat o veche tradiție de nunta din Iran. Petrecerea era in toi cand unul din invitați, un membru al familiei, a scos arma și a inceput sa traga in aer. […] Articolul O mireasa de 24 de ani…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, se pregatește intines pentru ”funcția” de socru mic. Ana Geoana se pregatește de nunta. Dupa o relație de cinci ani, tanara a acceptat cererea in casatorie venita din partea partenerului ei de viața, de origine americana, pentru care s-a și mutat peste…

- Un deputat, singurul care este și șef de cult in Romania, a facut, joi seara, o nunta cum rar se vede in Romania! Templul Coral din București al Comunitații Evreiești a gazduit ceremonia religioasa a casatoriei dintre Silviu Vexler și Eugenia-Brenda Vexler. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit religios in cursul zilei de miercuri, 1 iunie 2022, in cadrul unei ceremonii cu mult fast. Se pare totuși ca biserica nu recunoaște aceasta casatorie. Deescopera cat a costat petrecerea de nunta și ce mesaj neașteptt a avut manelistul pentru soacra sa.

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Roxana Dobre i a salutat pe cei prezenti la eveniment atunci cand a sosit. Aceasta poarta o rochie de mireasa alba.Se poate observa ca rochia este de un alb imaculat, la inaltimea evenimentului.…